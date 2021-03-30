مشاهدة اهداف مباراة منتخب الامارات ومنتخب الهند ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم 2022 – فيديو

يقدم لكم موقع الخليج 365 مشاهدة فيديو اهداف مباراة منتخب الامارات ومنتخب الهند، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 29-3-2021، ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم قطر 2022، كأس أمم آسيا الصين 2023.

اكتسح المنتخب الإماراتي نظيره الهندي بنتيجة 6 / صفر، اليوم الاثنين، في مباراة ودية دولية استعدادا لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 في يونيو المقبل.

وتقدم المنتخب الإماراتي في الدقيقة 12 عن طريق علي مبخوت، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 60 سجل مبخوت الهدف الثالث له ولمنتخب الامارات، قبل أن يضيف خليل إبراهيم الهدف الرابع بعد ذلك بأربع دقائق.

وسجل فابيو ليما الهدف الخامس للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 71، قبل أن يختتم سيباستيان تيجالي سداسية فريقه في الدقيقة 84.

ويحتل المنتخب الإمارات المركز الرابع في المجموعة السادسة بالتصفيات، والتي تضم كل من فيتنام وماليزيا وتايلاند واندونسيا، فيما يتواجد منتخب الهند في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات قطر وعمان وأفغانستان وبنجلاديش.

وتعادل منتخب الامارات فى لقاءه الودي الأخير يوم 12 يناير 2021، أمام نظيره المنتخب العراقي بنتيجة (0-0)، ضمن استعدادت المنتخبين للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويلتقي منتخب الامارات نظيره منتخب ماليزيا ثان الترتيب برصيد 9 نقاط يوم 3-6-2021 ضمن الجولة السابعة من التصفيات، ثم يلتقي بعدها منتخبات (إندونيسيا وتايلاند وفيتنام).

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