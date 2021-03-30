شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: هذا أكثر ما يثير قلقي من ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، إن كان ينظر إلى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني باعتباره مثله الأعلى في صغره، مشيرًا إلى أن سباليتي يعد أكثر المدربين الذين طوروا أداءه الهجومي أثناء قيادته لروما.

وفي مقابلة حصرية مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، الاثنين، قبيل المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وليفربول، أكد النجم المصري أن فريقه ليفربول تغير كثيرًا منذ نهائي دوري الأبطال 2018 في كييف، حين التقى الريدز مع ريال مدريد، في مباراة انتهت بفوز الريال 3-1، مضيفًا: «فزنا بدوري الأبطال، وفزنا بالدوري الإنجليزي، وهذا تغير كبير».

وشارك صلاح مع ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، حيث تعرض لإصابة خطيرة على يد سيرجو راموس مدافع ريال مدريد في المباراة.

وحول توقعاته للمباراة القادمة، قال صلاح إن الفريقين لديهما حظوظ متساوية للتأهل إلى الدوري القادم، وكلا الفريقان مستعدان تمامًا للمواجهتين المرتقبتين في 6 و14 أبريل المقبل.

وبشأن ترك بعض اللاعبين الكبار للنادي الملكي أمثال كريستيانو رونالدو وجاريث بيل، أشار صلاح إلى أنه رغم رحيل بعض النجوم الكبار، فإن الريال لديه أيضًا نجوم كبار حاليًا، والفريق في ربع النهائي الآن، مؤكدًا: «أنا متأكد من أنهم مستعدون للمباراة، وعلينا أن نكون مستعدين لمواجهتهم».

وحول أكثر ما يثير قلقه من النادي الملكي، أوضح صلاح أن ريال مدريد يعرف كيف يفوز بدوري أبطال أوروبا، ودائما ما يقدم مستوى جيد في هذه البطولة، وقد فاز بها 4 مرات في آخر 10 مواسم.

وبسؤاله عن أفضل لاعبي ريال مدريد وأقرب اللاعبين إليه، أشار صلاح إلى أنه لا يمكنه اختيار لاعب واحد، فالغالبية العظمى من اللاعبين رائعون وريال مدريد فريق كبير، لافتا إلى أن علاقته بإيدن هازارد رائعة، حيث لعبا سويا في تشيلسي، ولكن الحظ يعاند هازارد مع الريال بسبب الإصابة، وكذلك لوكا مودريتش، حيث تقابلا أكثر من مرة.

ولفت صلاح إلى أن أداءه الهجومي تطور كثيرًا في جميع الأندية التي لعب لها بداية من بازل ثم تشيلسي، ثم فيورنتينا، وجاءت المحطة الأبرز مع سباليتي في روما، قائلاً: «كنت أتمرن يوميًا بمفردي مع سباليتي، بعد انتهاء التدريبات الجماعية، على التسديدات وإنهاء الهجمات».

وحول رأيه في زين الدين زيدان، قال صلاح إن زيدان كان مثله الأعلى في صغره، وهو مدرب رائع، فاز بثلاث بطولات لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، ويقوم بعمل جيد للغاية مع الفريق.

وأكد أن مشاركته في الأولمبياد مع منتخب مصر الأوليمبي لن تحدث إلا باتفاق بين الجميع بما في ذلك ليفربول.

وحول طموحاته خلال الفترة القادمة، قال صلاح: «آمل أن أفعل نفس الشيء الذي كنت أفعله في السنوات الأخيرة، وهو الفوز بالألقاب وتسجيل الأهداف ومساعدة فريقي في الفوز بالألقاب.. هذا هو أهم شيء بالنسبة لي»، رافضًا الإفصاح عن وجهته القادمة سواء بالبقاء في ليفربول أو الرحيل من الريدز.