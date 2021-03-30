شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: زين الدين زيدان قدوتي عندما كنت صغيرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في حوار مطول نشره موقع صحيفة ماركا بالفيديو، أجاب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، على سؤال بشأن مشاركته مع الامنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وقال صلاح: «مهما حدث، سيكون الجميع متفقين- بما في ذلك فريقي».

كما تحدث عن زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، وقال إنه مدرب رائع فاز بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا، ويقوم بعمل جيد للغاية مع فريقه، مضيفا: «كان أحد قدوتي عندما كنت صغيراً».

وتطرق النجم المصري للحديث عن علاقته مع يورجن كلوب، المدجير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، وأكد أنها علاقة طبيعية بين اثنين من المهنيين.