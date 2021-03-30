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محمد صلاح: زين الدين زيدان قدوتي عندما كنت صغيرا

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في حوار مطول نشره موقع صحيفة ماركا بالفيديو، أجاب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق الإنجليزي، على سؤال بشأن مشاركته مع الامنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وقال صلاح: «مهما حدث، سيكون الجميع متفقين- بما في ذلك فريقي».

كما تحدث عن زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ، وقال إنه مدرب رائع فاز بثلاث بطولات ، ويقوم بعمل جيد للغاية مع فريقه، مضيفا: «كان أحد قدوتي عندما كنت صغيراً».

وتطرق النجم المصري للحديث عن علاقته مع يورجن كلوب، المدجير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، وأكد أنها علاقة طبيعية بين اثنين من المهنيين.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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