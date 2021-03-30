شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار: نادي الزمالك بيتدمر وينهار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى عفت نصار، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، استياءه الشديد، لما يحدث لنادي الزمالك في الفترة اتلحالية.

وقال نصار، في تصريحات تلفزيزنية: «حزين للغاية، لما يحدث لنادي الزمالك في الفترة الحالية»، مضيفًا: «أخبار الزمالك كل يوم من سيئ إلى أسوأ من مرحلة أدنى إلى مرحلة أدنى، نادي الزمالك بيتدمر».

وتابع: «اللجنة اللي موجودة التي تدير النادي حاليًا ليس لها أي ذنب فيما يحدث للنادي حاليًا، هذه لجنة تسيير أعمال»، مضيفا: «الزمالك بينهار، ويجب تدخل المسيؤولين في الدولة لإنقاذ النادي مما يحدث فيه حاليًا».