شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار: نادي الزمالك بيتدمر وينهار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى عفت نصار، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، استياءه الشديد، لما يحدث لنادي الزمالك في الفترة اتلحالية.
وقال نصار، في تصريحات تلفزيزنية: «حزين للغاية، لما يحدث لنادي الزمالك في الفترة الحالية»، مضيفًا: «أخبار الزمالك كل يوم من سيئ إلى أسوأ من مرحلة أدنى إلى مرحلة أدنى، نادي الزمالك بيتدمر».
وتابع: «اللجنة اللي موجودة التي تدير النادي حاليًا ليس لها أي ذنب فيما يحدث للنادي حاليًا، هذه لجنة تسيير أعمال»، مضيفا: «الزمالك بينهار، ويجب تدخل المسيؤولين في الدولة لإنقاذ النادي مما يحدث فيه حاليًا».
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