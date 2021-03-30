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عفت نصار: نادي الزمالك بيتدمر وينهار

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى عفت نصار، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، استياءه الشديد، لما يحدث لنادي الزمالك في الفترة اتلحالية.

وقال نصار، في تصريحات تلفزيزنية: «حزين للغاية، لما يحدث لنادي الزمالك في الفترة الحالية»، مضيفًا: «أخبار الزمالك كل يوم من سيئ إلى أسوأ من مرحلة أدنى إلى مرحلة أدنى، نادي الزمالك بيتدمر».

وتابع: «اللجنة اللي موجودة التي تدير النادي حاليًا ليس لها أي ذنب فيما يحدث للنادي حاليًا، هذه لجنة تسيير أعمال»، مضيفا: «الزمالك بينهار، ويجب تدخل المسيؤولين في الدولة لإنقاذ النادي مما يحدث فيه حاليًا».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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