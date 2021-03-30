شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار : «احنا مضطهدين في دولة عدل.. مقهور من اللي بيحصل لنادي الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب عفت نصار، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، بالانسحاب من كل البطولات الرياضية.

وقال نصار، في تصريحات تلفزيونية: «أطالب اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، بالانسحاب من جميع المسابقات الرياضية الموجودة في مصر، حتى يُعرض أمرنا على رئيس الجمهورية».

وأضاف: «الموسم الماضي، كنا في أفضل حالاتنا، وقيل لنا الدوري سيتم حسمه خارج الملعب، وهو ما حدث بالفعل»، مضيفًا: «احنا مضطهدين في دولة عدل، أنا مقهور من اللي بيحصل لنادي الزمالك في الوقت الحالي».