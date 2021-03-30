شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار : «احنا مضطهدين في دولة عدل.. مقهور من اللي بيحصل لنادي الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب عفت نصار، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، بالانسحاب من كل البطولات الرياضية.
وقال نصار، في تصريحات تلفزيونية: «أطالب اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، بالانسحاب من جميع المسابقات الرياضية الموجودة في مصر، حتى يُعرض أمرنا على رئيس الجمهورية».
وأضاف: «الموسم الماضي، كنا في أفضل حالاتنا، وقيل لنا الدوري سيتم حسمه خارج الملعب، وهو ما حدث بالفعل»، مضيفًا: «احنا مضطهدين في دولة عدل، أنا مقهور من اللي بيحصل لنادي الزمالك في الوقت الحالي».
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