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عفت نصار : «احنا مضطهدين في دولة عدل.. مقهور من اللي بيحصل لنادي الزمالك»

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب عفت نصار، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، بالانسحاب من كل البطولات .

وقال نصار، في تصريحات تلفزيونية: «أطالب اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، بالانسحاب من جميع المسابقات الرياضية الموجودة في مصر، حتى يُعرض أمرنا على رئيس الجمهورية».

وأضاف: «الموسم الماضي، كنا في أفضل حالاتنا، وقيل لنا الدوري سيتم حسمه خارج الملعب، وهو ما حدث بالفعل»، مضيفًا: «احنا مضطهدين في دولة عدل، أنا مقهور من اللي بيحصل لنادي الزمالك في الوقت الحالي».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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