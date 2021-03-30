شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب «سلة الأهلي»: لاعبا الزمالك شتما القلعة الحمراء.. و«احنا بطل أفريقيا بهدف قفشة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد الجارحي، مدرب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، إن ناديه رفض خوض مباراة الزمالك، بسبب وجود الجماهير في المدرجات.
وأشار الجارحي، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الأهلي استخدم حقه، خاصة أن هناك قرار من اتحاد السلة، بعدم حضور الجمهور للمباراة.
وأضاف: «قرار عدم خوض المباراة هو مجلس إدارة الأهلي، وليس قرار العامري فاروق، نائب رئيس النادي»، مؤكدًا: «لا أساس من الصحة لما تردد عن أن العامري، رفض خوض المباراة إلا بعض خروج شيكابالا، من الصالة».
وأوضح: «بعد مشكلة مباراة سموحة والزمالك، أحد أعضاء اتحاد السلة، أكد أن الاتحاد لن يقبل بدخول أي جمهور في أي مباراة حتى لا تحدث مذبحة بورسعيد»، مضيفًا: «الزمالك كان من الممكن أن يرفض استكمال مباراة سموحة، ولكنه وافق».
وتابع: «كان يتواجد في الصالة بعض من لاعبي الزمالك، على رأسهم شيكابالا وحازم إمام ويوسف أوباما»، مؤكدًا :«اثنان من لاعبي فريق الكرة بالزمالك، شتما الأهلي، فكان ردي أننا عندنا فرقة بتاخد حقها في الملعب، والأهلي بطل أفريقيا بهدف قفشة».
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