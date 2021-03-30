شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب «سلة الأهلي»: لاعبا الزمالك شتما القلعة الحمراء.. و«احنا بطل أفريقيا بهدف قفشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد الجارحي، مدرب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، إن ناديه رفض خوض مباراة الزمالك، بسبب وجود الجماهير في المدرجات.

وأشار الجارحي، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الأهلي استخدم حقه، خاصة أن هناك قرار من اتحاد السلة، بعدم حضور الجمهور للمباراة.

وأضاف: «قرار عدم خوض المباراة هو مجلس إدارة الأهلي، وليس قرار العامري فاروق، نائب رئيس النادي»، مؤكدًا: «لا أساس من الصحة لما تردد عن أن العامري، رفض خوض المباراة إلا بعض خروج شيكابالا، من الصالة».

وأوضح: «بعد مشكلة مباراة سموحة والزمالك، أحد أعضاء اتحاد السلة، أكد أن الاتحاد لن يقبل بدخول أي جمهور في أي مباراة حتى لا تحدث مذبحة بورسعيد»، مضيفًا: «الزمالك كان من الممكن أن يرفض استكمال مباراة سموحة، ولكنه وافق».

وتابع: «كان يتواجد في الصالة بعض من لاعبي الزمالك، على رأسهم شيكابالا وحازم إمام ويوسف أوباما»، مؤكدًا :«اثنان من لاعبي فريق الكرة بالزمالك، شتما الأهلي، فكان ردي أننا عندنا فرقة بتاخد حقها في الملعب، والأهلي بطل أفريقيا بهدف قفشة».