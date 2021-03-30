شكرا لقرائتكم خبر عن في حوار مطول.. محمد صلاح يتحدث عن مواجهة ريال مدريد والانتقام من راموس (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، عقب انتهاء مهمته الوطنية مع منتخب بلاده، وقبل 8 أيام من المواجهة المرتقبة والهامة بين ليفربول وريال مدريد في جولة الذهاب لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا والتى ستقام الثلاثاء المقبل الموافق 7/4/2021، خرج في حوار خاص عن طريق الصحفي هوجو سيريزو، في موقع صحيفة ماركا، من داخل معسكر المنتخب عبر منصة زووم.

وتحدث محمد صلاح خلال الحوار الذي نشره موقع صحيفة ماركا بالفيديو عن مواجهة ريال مدريد المرتقبة التي ستقام في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وعن المواجهة الخاصة التي ستجمعه بالمدافع الإسباني سيرجو راموس، بعد واقعة إصابته في كتفه الأيمن خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في أوكرانيا عام 2018 وانتهى بقوز النادي الملكي بثلاثية مقابل هدف.

وخلال الحوار، أصر محمد صلاح على أنه يركز على فريقه الخاص، بدلاً من سيرجيو راموس، عندما يواجه ليفربول ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

ولنعرض الحوار الخاص بموقع صيحفة ماركا عن طريق سؤال وجواب، الذي يقدمه الصحفي بالموقع الإسباني، ويرد على النجم العالمي المصري.

* ما الذي خطر ببالك أولاً عندما شاهدت قرعة دورى أبطال أوروبا ومنافس ليفربول في ربع النهائي؟

صلاح: فكرت في مدى جودة الأمر إذا وصلنا إلى نصف النهائي.

* هل تريد لقاء ريال مدريد في هذه المرحلة من بطولة دوري أبطال أوروبا؟

صلاح: حسنًا، لم يكن لدي تفضيل، إنها ربع النهائي لم أهتم بطريقة أو بأخرى.

* هل مواجهة ريال مدريد الآن أفضل من مواجهة النهائي؟

صلاح: لا يهمني، نحن في ربع النهائي، جميع الفرق من الدرجة الأولى جميعهم جيدون جدا.

* هل لديك دافع خاص للانتقام من كييف؟

صلاح: دعنا نقول فقط إن لدي دافعًا خاصًا للفوز بالتعادل والتأهل إلى نصف النهائي. ما سيحدث الآن لن يغير نتيجة النهائي في كييف. كان هذا في الماضي.

* وهل هناك دافع خاص لمواجهة سيرجيو راموس مرة أخرى؟

صلاح يضحك ويقول: كانت هذه اللعبة من الماضي، لذا لا أفكر في الأمر، أفكر في الفريق، يركز الجميع على فريقهم ويريد الجميع الفوز هذا كل شيء.

* ما الذي تغير في ليفربول منذ نهائي 2018؟

صلاح: منذ ذلك الحين، فزنا بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، نحن فائزون، هذا تغيير كبير.

* فريق ريال مدريد كان لديه كريستيانو رونالدو، كيلور نافاس، جاريث بيل، هل فريق هذا الموسم أسوأ من ذلك؟

صلاح: إنها مختلفة لقد فقدوا بعض اللاعبين الرائعين، مثل كريستيانو رونالدو- الأفضل في تاريخ النادي، شخص سجل العديد من الأهداف. في نفس الوقت، وقعوا مع إيدن هازارد. كان إيدن سيئ الحظ، لقد أصيب لكنه فريق مختلف، هذا الفريق في ربع النهائي، لديه لاعبون رائعون، رغم أنهم فقدوا أهداف رونالدو، لا أستطيع أن أقول أيهما أفضل، كل ما يمكنني قوله هو أنهم في الأحياء الآن، وأنا متأكد من أنهم مستعدون وعلينا أن نكون مستعدين لمواجهتهم.

* من برأيك هو المرشح المفضل خلال مواجهة فريقك وريال مدريد؟

صلاح: أعتقد أن الفريقين أقوياء، فاز الفريقان في آخر مباراتين في دوري أبطال أوروبا. كلا الفريقين على استعداد. إنها منافسة خاصة وكلا الفريقين يبلي بلاءً حسنًا فيها.

* من هو لاعب ريال مدريد الذي تحبه بالتحديد؟

صلاح: لا يمكنني اختيار واحد، الغالبية العظمى منهم لاعبون رائعون. لوكا مودريتش، أنا أتعامل معه بشكل جيد، لقد التقينا ببعضنا البعض عدة مرات. لا يمكنني اختيار واحد لأنهم أفضل اللاعبين وهو فريق كبير.

* من هو لاعب ريال مدريد الذي تود التعاقد معه لليفربول؟

صلاح: أعتقد أن فريقنا جيد بما فيه الكفاية وهذا كل شيء.

* ما رأيك في زين الدين زيدان؟

صلاح: إنه مدرب رائع. لقد فاز بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا. إنه يقوم بعمل جيد للغاية مع الفريق. غادر وعاد لمساعدة الفريق في الفوز بالألقاب مرة أخرى. لقد كان أحد قدوتي عندما كنت صغيراً. إنه يقوم بعمل رائع كمدرب.

* كيف تفسر دفاع ليفربول المخيب للآمال عن لقب الدوري الإنجليزي؟

صلاح: حدثت الكثير من الأشياء في وقت واحد. لم يكن الحظ في صالحنا. لقد جعلنا نرغب في الفوز بدوري الأبطال أكثر وأتمنى أن نتمكن من تحقيق ذلك.

* كيف تبدو علاقتك مع يورجن كلوب؟

صلاح: إنها علاقة طبيعية بين اثنين من المهنيين.

* بدون جماهير، من برأيك الخاسر الأكبر- ريال مدريد بدون البرنابيو أم ليفربول بدون أنفيلد؟

صلاح: أنفيلد! أعتقد أن كل شخص يمكنه قول ذلك. انفيلد. لقد خسرنا الكثير بدون جماهيرنا. أعتقد أننا الفريق الذي يعاني أكثر من غيره بدون مشجعين.

محمد صلاح يخص موقع صحيفة ماركا بحوار مطولا

* هل ستلعب في الأولمبياد؟

صلاح: مهما حدث، سيكون الجميع متفقين- بما في ذلك فريقي.

* ستبلغ من العمر 29 عامًا في يونيو. ما الذي تتمنى تحقيقه في بقية حياتك المهنية؟

صلاح: آمل أن أفعل نفس الشيء الذي كنت أفعله في السنوات الأخيرة. الفوز بالألقاب وتسجيل الأهداف ومساعدة فريقي في الفوز بالألقاب هذا هو أهم شيء بالنسبة لي.

محمد صلاح يخص موقع صحيفة ماركا بحوار مطولا

* هل ترى نفسك في نادٍ آخر بعد أربع سنوات في ليفربول؟ هل حان الوقت للمضي قدما؟

صلاح: ليس الأمر متوقف على. سنرى ما سيحدث لكني أفضل عدم الحديث عن ذلك الآن.

* لقد لعبت في إنجلترا وإيطاليا. هل أنت حريص على تجربة كرة القدم الإسبانية؟

صلاح: آمل أن أتمكن من اللعب لسنوات عديدة أخرى. ولم لا؟ لا أحد يعرف ما الذي سيحدث في المستقبل .