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وكيل اللاعب: النني سيجدد عقده مع أرسنال ولن يلعب في الدوي التركي ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء نظمي، وكيل الدولي المصري محمد النني، أن اللاعب سيجدد تعاقده مع أرسنال الانجليزي.

ونفى نظمي في تصريحات تليفزيونية ما تردد في الأيام الأخيرة حول اقتراب النني من باشكتاش التركي قائلاً:«دة كلام سوشيال ميديا بس».

وأوضح: «النني يلقى ثقة كبيرة من مسؤولي أرسنال وجهازه الفني ومن المقرر أن يجدد عقده مع الفريق الإنجليزي عقب نهايته في الموسم المقبل».

وأتم حديثه مؤكداً أن محمد النني لم يفتعل أزمة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر في مباراة كينيا، مشدداً على أن اللاعب يعي تماماً واجباته كلاعب دولي كبير يلعب في أحد أكبر أندية العالم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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