شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : الأهلي مش عايز روح رياضية .. والطيبة ‏مش نافعة معاه‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم الاعلامي خالد الغندور، مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد التمسك بإخلاء صالة الزمالك من بعض الحاضرين في مباراة الفريقين بدوري كرة السلة وعلى رأسهم محمود شيكابالا.

وقال الغندور عبر شاشة قناة الزمالك:«الطيبة مش نافعة مع إدارة الأهلي، إمبارح اللواء عماد عبدالعزيز ناشد باسم كل الزملكاوية نبذ التعصب، لكن النادي الأحمر وإدارته مش حابين الروح الرياضية دي».

وأكمل: «ما هي مشكلة الأهلي مع شيكابالا، اللاعب يتواجد داخل صالة ناديه الذي تربى فيه ويلعب باسمه؟».

وواصل: «اتحاد الكرة السلة يكيل بمكيالين، ويعاقب الزمالك فقط دون غيره من الأندية رغم حضور جماهيرها».

وأنهى تصريحاته: «الأهلي لا يرد تطبيق الروح الرياضية والأزمة لم تكن مع مرتضى منصور، فرحل رئيس الزمالك السابق عن منصبه واستمر تعنت إدارة الأهلي».