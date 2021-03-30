شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب يكشف حقيقة هروب ثلاثي بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر الأول، إن الجهاز الطبي بالأهلي أبلغنا باحتمالية جاهزية أيمن أشرف لمباراة كينيا.

وأضاف أبوالعلا، في تصريحات تلفزيونية: «أيمن أشرف لم يشكو من الإصابة قبل أول مران له من المنتخب، وحمدي فتحي تعرض لإصابتين في المنتخب، الأولى في الكوع وتمكن من استكمال المباراة والثانية كانت في نفس الذراع ولكن بمكان مختلف ولذلك تم استبعاده».

وواصل: «عمرو السولية لم يشتك من أي إصابة عقب استبداله أمام جزر القمر، وتغييره لم يكن بداعي الإصابة، وقيامه بوضع الثلج على قدمه إجراء طبيعي، كنوع من الاستشفاء».

وأكمل: «التواصل مع الأجهزة الطبية بالأندية طبيعي، والحديث عن هروب ثلاثي بيراميدز غير صحيح، فرمضان صبحي زارني في عيادتي الخاصة بنتيجة الأشعة، وأثبت أنه يعاني من شد من الدرجة الثانية، والأمر نفسه بالنسبة لأحمد توفيق ومحمد حمدي».

وأتم: «لست مسؤولا عما حدث لمحمد صلاح عقب مباراة جزر القمر، وما حدث كان تقصيرا واضحا ولكن وضع اللاعب كان مطمئنا قبل اللقاء».