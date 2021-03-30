حسام البدري: أوباما محدش يختلف عليه.. والباب مفتوح أمامه للتواجد في المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: أوباما محدش يختلف عليه.. والباب مفتوح أمامه للتواجد في المنتخب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، أن يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضمن حسابات الجهاز الفني.
وقال البدري، في تصريحات تلفزيونية: «يوسف أوباما، كان ضمن حساباتنا للتواجد في المعسكر الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر»، مضيفًا: «المباريات الأخيرة قبل المعسكر، لم يكن اللاعب موفق، لذلك فضلنا استبعاده، خاصة أن مدة المعسكر 7 أيام فقط».
وأوضح: «أوباما، لاعب مميز للغاية ويمتلك مهارات كبيرة، ومحدش يختلف عليه، والباب مفتوح امامه للتتواجد في المعسكرات المقبلة».
يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على جزر القمر برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثننين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022.
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