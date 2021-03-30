شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: أوباما محدش يختلف عليه.. والباب مفتوح أمامه للتواجد في المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، أن يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضمن حسابات الجهاز الفني.

وقال البدري، في تصريحات تلفزيونية: «يوسف أوباما، كان ضمن حساباتنا للتواجد في المعسكر الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر»، مضيفًا: «المباريات الأخيرة قبل المعسكر، لم يكن اللاعب موفق، لذلك فضلنا استبعاده، خاصة أن مدة المعسكر 7 أيام فقط».

وأوضح: «أوباما، لاعب مميز للغاية ويمتلك مهارات كبيرة، ومحدش يختلف عليه، والباب مفتوح امامه للتتواجد في المعسكرات المقبلة».

يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على جزر القمر برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثننين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022.