حسام البدري يعلق على إصابة حمدي فتحي وأيمن أشرف

شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يعلق على إصابة حمدي فتحي وأيمن أشرف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه المنتخب على جزر القمر في تصفيات كأـس الأمم الأفريقية.
وحقق منتخب مصر الفوز على جزر القمر برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022.
وقال حسام البدري، في تصريحات تلفزيونية: «أوجه الشكر للاعبين على الأداء الذي ظهروا عليه في مباراة جزر القمر، ونجاحهم في تعويض الأداء السيئ الذي ظهروا عليه خلال مباراة كينيا، التي لم نكن راضين عنها».
وأضاف: «أحرص على إجراء تغييرات في تشكيل المنتخب، في ظل حالة الإرهاق التي يعاني منها اللاعبون، وحتى يكون هناك بدائل جاهزين للمشاركة في أي وقت، اليوم دفعنا ببعض اللاعبين على رأسهم على جبر وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف، وجميعهم ظهروا بمستوى جيد».
وتابع: «عندما انضم أيمن أشرف، لمعسكر المنتخب لم يكن مصابًا، واللاعب كانت لدينا رغبة في المشاركة في المباراتين، ولكننا رفضنا لأنه يعاني من خشونة في الركبة، ونفس الأمر بالنسبة لأحمد فتوح، الذي كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، لذلك قررنا استبعاده»، مؤكدًا: «هدفنا هو الحفاظ على اللاعبين».
وأوضح: «الإصابة الوحيدة، التي حدثت في المنتخب كانت لحمدي فتحي، والذي تعرض لها خلال مواجهة كينيا».
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