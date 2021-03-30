شكرا لقرائتكم خبر عن ‏4 مفاجاّت في تصفيات أمم أفريقيا.. هذه المنتخبات تغيب عن نسخة ‏الكاميرون ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يُسدل الستار الثلاثاء على تصفيات أمم أفريقيا 2022 المقرر إقامتها بالكاميرون.

وحسم 19 منتخباً بطاقة الترشح لنهائيات أمم أفريقيا هي مالي وغينيا وبوركينا فاسو ومالاوي وغانا والسودان والجابون وجامبيا والمغرب والكاميرون ومصر وجزر القمر والجزائر وزيمبابوي والسنغال تونس وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار ونيجيريا.

وتغيب 4 منتخبات كبرى عن منافسات كأس أمم أفريقيا 2022، بعد وداع التصفيات على رأسهم منتخب جنوب أفريقيا بطل نسخة 1996 ووصيف 1998 وصاحب برونزية نسخة 2000 وصاحب المشاركات الثلاثة في المونديال، وفقد منتخب «الأولاد» فرصته في التأهل بعد الخسارة من السودان حيث خاض التصفيات في مجموعة تضم معه كل من غانا والسودان وساوم توميه وبرينسيب.

منتخب الكونغو الديمقراطية العريق بطل نسختي 1968 و1974 تحت مسمى «زائير»، وصاحب برونزية نسختي 1998 و2015، والذي سبق له المشاركة في المونديال في عام 1974.

المنتخب الزامبي بطل نسخة 2012 يغيب عن النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا بعدما خسر الرهان أمام نظيره الزيمبابوي، ليكون واحد من المنتخبات الكبرى التي يفتقدها عشاق «الماما أفريكا» في الكاميرون.

المنتخب الأنجولي هو رابع المنتخبات التي ستغيب عن النسخة المقبلة لكأس أمم أفريقيا 2022، والذي لم يغب عن الكان منذ غيابه عن نسخة 2004 بتونس، والذي سبق له بلوغ مونديال 2006، كذلك التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا مرتين.