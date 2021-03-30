شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك: مسؤولو الأهلي افتعلوا أزمة قمة السلة مع شيكابالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، عن اندهاشه من موقف مسؤولي النادى الأهلى خلال مباراة الفريقين في كرة السلة والتي كان مقرر لها السادسة مساء الاثنين والتي تم إلغاؤها بسبب رفض الأهلى انطلاق المباراة.

وقال إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية: «نفذنا كل ما طلب من قبل مراقب المباراة وتم إخراج الجماهير، واشكر جماهير نادي الزمالك على تقبلها للموقف والخروج، ولكن كانت المفاجأة عناد كبير من مجلس إدارة الأهلي بخروج محمود عبدالرازق شيكابالا، كابتن وقائد فريق الكرة بنادى الزمالك، وهو الأمر الغريب بعد خروج الجمهور».

وأضاف: «مسؤولو الأهلي هم من افتعلوا الازمة، شيكابالا نجم كبير وتواجد في حدود العدد القانوني المسموح به، ومن المستحيل أن نقوم بإخراج كابتن الفريق الكروي من بيته ومن صالة الزمالك».

واختتم: «إيه اللغز من إلغاء المباراة، لم نسمح بأن نطلب من شيكابالا الخروج من الصالة، وكل شئ مثبت بالصوت والصورة، ولن نتنازل عن حقوقنا».

وازدادت الأحداث سخونة عقب قرار طاقم تحكيم مباراة القمة المصرية في كرة السلة بين الزمالك والأهلى بإلغاء المباراة، في ظل استمرار تواجد عدد من جماهير الزمالك ولاعبي فريق كرة القدم في صالة اللقاء.

وحدثت مناوشات بين جماهير الأهلى والزمالك، ولاعبى كرة القدم في نادى الزمالك وتحديدا محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك.

من جانبه، قال أحمد الجارحي مدرب الأهلي في تصريحات تليفزيونية: «الأمر ليس له علاقة بالزمالك، هناك لائحة ويجب أن تطبق مثلما طبقت على الأهلي في الموسم الماضي، ما حدث مأساة.. ما علاقة هذا بالرياضة؟».

وأضاف: «لاعبو كرة القدم الذين حضروا للمباراة تجاوزوا مع الجماهير لكن هذا لا يشغلنا، لدينا فريق كرة قدم فاز بدوري أبطال إفريقيا بهدف أفشة، وبياخد حقه في الملعب».

فيما قال طارق الغنام، إداري الأهلي، في تصريحات تليفزيونية: «لا يوجد لدينا أي مشكلة مع أي شخص، ولن نتحدث عن وجود أشخاص بعينها في اللقاء، اتحاد السلة أرسل لنا خطابا بأن المباريات تلعب دون جماهير وهذه لائحة الاتحاد، موقف الأهلي واضح سواء بتواجد شيكابالا أو عدمه».

فيما قال الحسيني سمير، لاعب الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية: «تم إلغاء المباراة وغادر الحكام والمراقبون وفي انتظار نتيجة اجتماع مجلس الإدارة وصدور قرارهم بشأن النتيجة النهائية، تم إلغاء المباراة بشكل رسمي والأهلي رافض اللعب رغم خروج الجماهير لكن الأهلي يريد إخراج كل من في الملعب، هل نقوم بإخراج شيكابالا من الملعب؟».

وكان طاقم تحكيم مباراة القمة المصرية في كرة السلة بين الزمالك والأهلي قد قرر إلغاء المباراة في ظل استمرار تواجد عدد من جماهير الزمالك ولاعبي فريق كرة القدم في صالة اللقاء.

واعترض مسؤولو الأهلي على وجود جماهير في الصالة المغطاة وطالبوا على تطبيق اللائحة وإخلاء الصالة بشكل كامل.

وتأخر انطلاق لقاء فريقا كرة السلة بناديي الزمالك والأهلي والذي كان مقررا له السادسة من مساء الإثنين، بسبب تواجد عدد من جماهير القلعة البيضاء في المدرجات.

كان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن منذ أيام قليلة ماضية وبشكل رسمي، منع أي حضور جماهيري في مباريات الدوري المصري سواء للمرحلة الترتيبة الحالية أو تحديد البطل، وتواجد عدد من جماهير الزمالك في مدرجات صالة النادي بميت عقبة، مما تسبب في عدم بدء المواجهة بالموعد المقرر لها.

ورفض مسؤولو النادي الأهلي خوض المباراة في ظل تواجد جماهير نادي الزمالك في صالة اللقاء، والذي يتمثل في أسر اللاعبين ولاعبي فريق كرة القدم.

ويتصدر الاتحاد الدوري برصيد 18 نقطة، ويليه الزمالك بنفس الرصيد من النقاط لكن الفريق السكندري يتفوق بالمواجهات المباشرة.

ورصدت «المصرى اليوم» كواليس الغاء مباراة قمة كرة السلة المصرية بين الزمالك والاهلى، في المباراة التي كانت مقررة اليوم «الاثنين» على صالة نادى الزمالك، في الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى العام لكرة السلة.

وحدثت مناوشات بين محمودة عبدالرازق شيكابالا وبين الجماهير المتواجدة في صالة نادى الزمالك، وهو ما تسبب في غضب واستياء مسؤولى الاهلى الحاضرين المباراة، وهم العامرى فاروق نائب رئيس الاهلى، وخالد مرتجى، الذين اعترضوا على تواجد الجماهير، وبالفعل قام الامن بإخلاء الصالة من الجماهير وتبقى فقط لاعبى كرة القدم بنادى الزمالك، وهم، محمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف ابراهيم اوباما وحازم امام، بالإضافة إلى امير عبدالعزيز المدرب العام السابق لفريق الزمالك، وامير عزمى مجاهد مدرب الزمالك السابق.

وواصل مسؤولو الاهلى الإعتراض على تواجد شيكابالا على وجه الخصوص، وطالبوا بخروج قائد الزمالك من المدرجات لبدأ المباراة، وهو ما رفضه شيكابالا بصفته قائد الفريق الكروى الاول وكابتن النادى، ولا يعتبر من الجماهير، وهو ما رفضه مسؤولى الاهلى، وقالوا ان شرطهم الوحيد لبدأ المباراة هو خروج شيكابالا من الملعب، وقال العامرى فاروق نصا للامن المتواجد في الملعب، «مش هلعب إلا لما شيكابالا ده يخرج من الصالة، لو الجمهور كله موجود عادى بس مش هنلعب إلا لما اللاعب ده يخرج».

وهو ما رفضه شيكابالا وصمم على التواجد في المدرجات، وبناء عليه رفض مسؤولو الاهلى والجهاز الفنى بدأ المباراة.