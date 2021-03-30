شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يفاجئ «بائعة خضار» على الهواء ويضم نجلها إلى سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استجاب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، لطلب سيدة تتمنى رؤية نجلها لاعبا في الدوري المصري والانضمام لأحد أندية الدوري الممتاز.

كانت سيدة تدعى «لوزة»، تعمل بائعة خضار، قد أعربت خلال تصريحات تليفزيونية، أن ابنها يدعى إسلام رسمي، 23 سنة، متمنية أن يساعدها أي نادي بالحصول على خدماته لأنه لاعب مميز ويريد فقط أن يأخذ الفرصة المتاحة له في لعب كرة القدم مع أحد الأندية، موضحة أن دخلها اليومي من بيع الخطار هو 50 جنيها، ورغم أنه لا يكفي إلا أنه يساعدها في رعاية أسرتها.

وخلال المداخلة، فاجأ عامر السيدة وطلب رقمها ورقم ابنها ووعدها على الهواء بإجراء اختبارات له في نادي سموحة وفي حالة أثبت كفاءة سيتم ضمه للفريق.

وأضاف عامر: «الكابتن صلاح الناهي رئيس قطاع الناشئين بنادي سموحة سيتواصل مع اللاعب غدا من أجل اختباره وفي حال تمكنه من لعب كرة القدم، سيتكفل نادي سموحة باللاعب ويكون مع الفريق دائما».