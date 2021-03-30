شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى وسيف الجزيرى يعودان إلى القاهرة اليوم للانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزئري، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة اليوم، الثلاثاء، عقب مشاركتهما مع منتخب تونس "نسور قرطاج" في التصفيات الأفريقية المؤهلة للنهائيات.

ومن المقرر أن ينضم الثنائى إلى تدريبات الزمالك، ويخضعا لمسحة طبية مع باقي اللاعبين اليوم، قبل السفر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر بدورى أبطال أفريقيا.

وتسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر الخميس المقبل، لمواجهة فريق المولودية فى المباراة المقرر لها السبت المقبل في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا وفضل الجهاز الفنى للزمالك عدم السفر مبكرًا إلى الجزائر، حيث كان يدرس كارتيرون ومعاونوه السفر اليوم أو غدًا، حتى يحصل اللاعبون على فترة أكثر للتأقلم مع الأجواء، قبل أن يتم الاستقرار على السفر الخميس على متن الطائرة الخاصة.