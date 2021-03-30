شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد صلاح يحتفل بتأهل منتخب مصر لأمم أفريقيا 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى وليفربول الإنجليزى، بتأهل منتخب الفراعنة لأمم أفريقيا، المقرر إقامتها في الكاميرون 2022، بعد الفوز الكبير على جرز القمر برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما في استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، صورا لمباراة مصر مع جزر القمر، التى سجل خلالها هدفين ليتقدم إلى وصافة الهدافين التاريخيين للمنتخب برصيد 43 هدفا، خلف حسام حسن صاحب الـ69 هدفا.





ومنذ انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر قبل تسعة أعوام، وتحديدا يوم 3 سبتمبر 2011، خاض صاحب الـ28 عاما 69 مباراة دولية، قبل أن يفتتح سجله التهديفي في مواجهة النيجر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2012 التي انتهت (3-0).

ويعتبر صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في على مدار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا برصيد 16 هدفا، ويأمل في تعزيز رقمه القياسي خلال المرحلة الحالية ومواصلة الابتعاد عن أقرب ملاحقيه حسام حسن، المهاجم التاريخي للكرة المصرية.

وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.