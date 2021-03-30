شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم الجويني مهاجم المقاولون يغيب شهرين ونصف بعد جراحة الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب هيثم الجويني، لاعب المقاولون العرب، لمدة شهرين ونصف عن الفريق، بعد خضوعه مؤخراً لعملية جراحية فى الكتف، ومن المقرر أن يعود مهاجم المقاولون في يونيو المقبل عقب تعافيه من الإصابة.

ويعمل الجهاز الفني للمقاولون على تجهيز البديل المناسب للجويني في قيادة هجوم ذئاب الجبل، خاصة أن الفريق واجه خلال الفترة الماضية أزمة في هذا المركز بسبب رحيل سيف الدين الجزيري الذي انتقل إلى الزمالك، وإصابة محمد سالم في الركبة.

ويتم تجهيز عمر سافيولا وأودو موسيس ومحمد سالم ويوسف حسن ناشئ الفريق لقيادة هجوم المقاولون في الفترة المقبلة بعد انتهاء التوقف الدولي، ويميل الجهاز الفني إلى الاعتماد على لويس إدوارد في هذا المركز خلال المباريات القادمة.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 9 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 16 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 9 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.

من جهته، أثنى المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على ثلاثى الفريق "حسن الشامى ومحمد سمير ومحمود أبو السعود"، مؤكداً أنهم من أكثر اللاعبين عطاءً وجهداً مع المقاولون على المستطيل الأخضر، وطالبهم المشرف على الكرة بأن يكونوا قدوة لزملائهم ويوجهوهم للخروج بالمقاولون من نفق النتائج السلبية.