شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزى لـ تليفزيون الخليج 365: رمضان صبحى مكانه محجوز في الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي السابق، أن المنتخب المصري يعانى من حيرة في منطقة وسط الملعب؛ لوجود أكثر من لاعب ممتاز في مركز الوسط المدافع الذى يتواجد فيه محمد الننى وعمرو السولية وطارق حامد وحمدى فتحى "المصاب حاليا".

وأكد فوزي، خلال تصريحات للاستديو التحليلي لتليفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، أن حسام البدري، المدير الفني محتار في الاختيار؛ لأن مستواهم متميز، ولكن الأفضل من وجهة نظره للوسط في الارتكاز الثنائى حمدى فتحى وعمرو السولية أو محمد الننى، بينما طارق حامد قل مستواه عن السابق منذ موسمين؛ بسبب عامل السن فقط.

وكشف حارس مرمى الأهلي السابق أحمد، أن الجهاز الفني للمنتخب محظوظ؛ لأن لديه وفرة في النجوم تتيح له التغييرات الكثيرة في التشكيل، وهناك آخرون سيكون لهم دور مثل رمضان صبحى، لاعب بيراميدز، الذى غاب بسبب الإصابة، وهو لاعب مؤثر ومكانه محجوز مع الفراعنة؛ لأنه لاعب موهوب ومع التركيز سيعود لمستواه.

وحقق منتخب مصر الفوز جزر القمر 4 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، أهمها استعادة الثقة ومصالحة الجماهير الغاضبة من الأداء.