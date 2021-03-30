شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: نحتاج مباراة ودية قبل المعسكر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن حاجته لمباراة ودية قبل معسكر المنتخب المقبل الذي تتخلله انطلاقة الفراعنة في تصفيات كأس العالم بقطر 2022، حيث يقع الفراعنة في مجموعة واحدة مع كل من الجابون وأنجولا وليبيا.

وأضاف البدري، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "سيكون هناك اجتماع مع اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة خلال الـ48 ساعة المقبل، وستتم مناقشة خطة الإعداد للمعسكر المقبل".

وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني: "معسكرات المنتخب المقبلة سيحكمها العدالة بين جميع اللاعبين، سنعمل دوما بدون راحة؛ لأن هذا هو قدرنا وهذا هو عملنا، وأطالب الجميع ببذل المزيد من الجهد".

واستطرد البدري: "أريد 3 لاعبين مميزين في كل مركز، حتى الآن لا يوجد هذا المستوى الموحد في كل المراكز، لكني أأمل أن تكون الفترة المقبلة مميزة لإنتاج مواهب تمنح المنتخب الوطني قوة كبيرة في الاستحقاقات المقبلة".

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر 4 / 0 فى اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.

بدأ منتخب مصر بتشكيل مكون من: محمد الشناوي لحراسة المرمي - على جبر - محمود حمدي "الونش" - عمر جابر - عبد الله جمعة - عمرو السولية - محمد الننى - محمد مجدى "قفشة" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد شريف.

وعلى دكة البدلاء محمود عبد الرحيم "جنش" طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - أحمد أيمن منصور- إسلام عيسى.