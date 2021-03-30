شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: زوجتى "مش زنانة".. وماينفعش أنام من غير ما أشوف ماتشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، لاعب نادى الزمالك السابق وعضو مجلس النواب، أن أكثر ما يعجبنى في زوجتى أنها مش زنانة وطيبة جدا وبتريحنى، ومينفعش أنام من غير ماتشات.

وقال حازم إمام، فى تصريحات مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc: الفنان الراحل عامر منيب والفنان عمرو دياب والفنان محمد حماقي قاموا بإحياء فرحى، والشاعر أيمن بهجت قمر كتب أغنية لى وزوجتى قام محمد حماقي بغنائها في الفرح، وأنا وأيمن أصحاب منذ الطفولة وحماقى كنت بقابله كتير معاه".

وأضاف الثعلب الصغير: "كوبري قصر النيل كان زحمة جدا يوم فرحى؛ بسبب تواجد عدد كبير من جمهور نادي الزمالك ورفعوا أعلام ولافتات نادي الزمالك لتحيتى في فرحى".

وتابع: "دماغ زوجتي قريبة من دماغي، بتحب الخروجات أوي، ومش زنانة علشان أنا مبحبش الست الزنانة وطيبة جدا وأنا بحب الناس اللي بتريحني، وأنا لقيتها من النوع ده من أول يوم بيننا".

واستطرد: "مينفعش أنام من غير ما أشوف كل الماتشات اللى فاتتنى في اليوم، وأنا في السرير علشان أكون ملم بكل شيء، خصوصا أنى بطلع أتكلم في الكورة، وعندى برنامج على الراديو، وهو ما يغضب قدرية جدا اللى بتحب تنام على طول ودى أزمة كل يوم، وأفضل فترة كنت مرتاح فيها أنا وهى لما جالى كورونا كان كل واحد في أوضة لوحده وهى نامت براحتها وأنا نمت براحتى على طريقتى".