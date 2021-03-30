شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: أفشة لاعب متنوع الأداء ومن أفضل صفقات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، بمحمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، فى ظل المستوى القوى الذى ظهر عليه فى مواجهة منتخب مصر أمام جزر القمر التى شهدت فوز الفراعنة فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بنتيجة 4 / 0.

وقال جعفر، فى تصريح لبرنامج "زملكاوى" الذى يذاع على شاشة قناة الزمالك، إن أفشة لاعب متنوع الأداء، ويعد من أفضل الصفقات التى أبرمها النادى الأهلى وصنعت الفارق.

وأصبح أفشة أكثر لاعب مساهمة في الأهداف في التصفيات الأفريقية الحالية، التي أسفر عنها تأهل منتخبنا الوطني للنهائيات للمرة 25 في تاريخه.

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر 4 / 0، فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.