شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزى لـ تليفزيون الخليج 365: المنتخب حقق مكاسب كثيرة فى رباعية جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي السابق، أن المنتخب المصري ضرب عدة عصافير بحجر واحد خلال فوزه على منتخب جزر القمر 4 / 0، فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، أهمها استعادة الثقة ومصالحة الجماهير الغاضبة من الأداء.

وقال فوزي، خلال تصريحاته للاستديو التحليلي لتلفزيون الخليج 365، الذى يقدمه عمر الأيوبى، إن منتخب مصر استعاد الثقة واطمأن الجهاز الفني بقيادة حسام البدرى على مستوى أكبرعدد من اللاعبين المختارين.

وكشف أحمد فوزى أن التغييرات الكثيرة في تشكيلة مصر تكشف رغبة البدرى في منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين على المشاركة واكتساب الخبرات الدولية، فضلا عن السعي للوصول للتشكيل الأمثل للفراعنة.

وأضاف حارس مرمى الاهلى السابق أن عبد الله جمعة قدم مستوى متميزا في الجبهة اليسرى للمنتخب، وكذلك عمر جابر في اليمنى، ومحمد شريف حصل على فرصة للتعبير عن نفسه بشكل جيد، وسيكون له دور مهم خلال الفترة القادمة في الفراعنة.