شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يشيد بـ"أفشة" بعد تألقه أمام جزر القمر: هاتريك تمريرات حاسمة لنجم الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بنجم المنتخب المصرى والنادى الأهلى محمد مجدى أفشة، بعد قيادته الفراعنة للفوز على منتخب جزر القمر، برباعية نظيفة، ساهم فى صناعة 3 أهداف منها، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس، الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 فى الكاميرون.

ونشر حساب الكاف الرسمى على تويتر، الأهداف الثلاثة التى صنعها "أفشة"، صحبها بتعليق: "15'، 17'، 25'.. هدايا محمد مجدى أفشة لمهاجمى منتخب مصر ضد جزر القمر"، مضيفا: "هاتريك تمريرات حاسمة، لصانع ألعاب الفراعنة ضمن الأداء الرائع بالمباراة".





فيما أعرب النجم أفشة، عن سعادته بالفوز وتألقه خلال اللقاء، ونشر عبر حسابه على "إنستجرام"، صورا له من اللقاء، منها مع النجم محمد صلاح، صحبها بتعليق: "الحمد لله".





وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، الفوز على منتخب جزر القمر، بأربعة أهداف نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.