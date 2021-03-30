شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يقترب من تجديد عقده مع آرسنال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء نظمي، وكيل محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي ومصر، أن اللعب للمنتخب الوطني هو أعظم شيء في حياة النني، مؤكدا أن اللاعب يضحي من أجل منتخب بلاده، ولا يعيقه عن تمثيله أي شيء آخر.

وأضاف نظمي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "كنت أتوقع تسجيل النني لهدف في مباراة اليوم؛ لأن النني كلما مر بصعوبات يجد كرم الله في انتظاره".

ونفى وكيل النني وجود صفقة تقضي بانتقال لاعب أرسنال للدوري التركي، موضحا أن هذه كلها شائعات لا أساس لها من الصحة، ومؤكدا أن النني سعيد بوجوده في أرسنال والنادي سعيد بوجوده ولا نية لرحيله".

وتابع علاء نظمي: "النني تعلم الكثير من فترة الاحتراف، ويتبقى له عام مع أرسنال ويقترب من التجديد بشكل كبير، في الفترة الأخيرة حظى بثقة مدربه أرتيتا وهو نفسه يتمنى البقاء مع الجانرز".

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر 4 / 0 فى اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون .