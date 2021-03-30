شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يراقب مدافع أسوان تمهيدا للتعاقد معه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، محمود شبانة مدافع أسوان تحت المجهز لمراقبته حتى نهاية الموسم من أجل التعاقد معه لتدعيم دفاعات الفريق فى الصيف حال عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق للأهلى من جديد.

ويرغب الجنوب أفريقى موسميانى فى عودة محمد عبد المنعم بعد الأنباء التى ترددت بقوة داخل القلعة الحمراء عن رغبة المدير الفنى فى الإطاحة بالثنائى رامى ربيعة وسعد سمير نهاية الموسم، وهو ما سيفسح المجال لمنعم للعودة من جديد للمارد الأحمر.

ومن المقرر أن يتعاقد سموحة مع ثنائى دفاعى نهاية الموسم نظرا لرغبة أحمد سامى فى تدعيم هذا المركز بسبب قلة المدافعين، بالإضافة لكثرة الإصابات التى ضربت لاعبيه فى الموسم الحالى واعتماد أحمد سامى على بعض لاعبى الوسط من أجل خوض مباريات الدورى.

ويعانى سموحة فى الموسم الحالى من نقص حاد فى خط الدفاع بسبب الإصابات التى ضربت الفريق بالإضافة لاستغناء المدير الفنى عن عدد كبير من اللاعبين الخبرة فى بداية الموسم مثل السيد فريد.

من ناحية أخرى، كشف محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، تلقى ناديه عرضا من أهلى طرابلس الليبى للحصول على خدمات حسام حسن مهاجم منتخب مصر والفريق السكندرى لمدة 4 شهور، مشيرا إلى أن ناديه أرجأ البت فى العرض الليبى لحسن مناقشته بشكل متأنٍّ.

وكتب عامر عبر حسابه على فيس بوك: "الأهلى الليبى يعرض مليون دولار قيمة إعارة لحسام حسن نجم المنتخب المصرى ونادى سموحة لمدة أربعة أشهر وسموحة يرجئ البت فى هذا الأمر".