شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: مواجهة المريخ بدون جماهير.. والسفر بطائرة خاصة للسودان منعا للإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الدرندلى، أمين صندوق النادي الأهلي، إن سفر الأهلى إلى السودان استعدادا لمواجهة المريخ في المباراة المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عبر طائرة خاصة لحماية البعثة من الإجهاد والاختلاط وتوفر الوقت.

وعن حضور الجماهير للمباراة قال الدرندلى، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "حتى الآن المباراة بدون جمهور وأي تغيير سيكون بالاتفاق.

وكشف أمين صندوق الأهلى أن بعثة الأهلى ستعود بعد المباراة على الفور، والجميع في المريخ السوداني متعاون معنا، بعد ما قدمناه لهم خلال تواجدهم في القاهرة".

وتغادر بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى السودان عصر الأربعاء على متن طائرة خاصة لمواجهة فريق المريخ ببطولة أفريقيا. ويخوض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش فى العاشرة صباحاً ثم يتدرب الفريق الأربعاء قبل التحرك إلى مطار القاهرة للسفر إلى السودان.

ويترأس بعثة الأهلي خالد الدرندلي أمين صندوق النادى، وتطير البعثة عصر الأربعاء لخوض المباراة المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلى للفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل الاستمرار للمنافسة على صدارة المجموعة التى يتصدرها سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط، بينما الأهلى في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويحتل فيتا كلوب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وفي المركز الرابع المريخ السودانى برصيد نقطة وحيدة .