شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عيسى: المنتخبات ستعمل حسابا لمصر بعد رباعية جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسلام عيسى، لاعب فريق بيراميدز، سعادته لاختياره ضمن صفوف المنتخب الوطنى، وأن التواجد في كتيبة الفراعنة شرف كبير له، لافتا إلى أن أمر مشاركته في المباريات يتوقف على قرار حسام البدري المدير الفني للمنتخب.

وقال عيسى، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، إن الفوز على جزر القمر برباعية نظيفة في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا نتيجة مرضية، واتفقنا كلاعبين على تصدر المجموعة ومصالحة الجماهير بعد الأداء السيئ أمام كينيا، وهذا ما حدث من اللاعبين وتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة وكل شيء كان إيجابيا أمام جزر القمر ومُفرح لنا جميعا، النتيجة و الأداء والخروج بنتيجة الجميع سعيد بها".

وواصل لاعب الفراعنة وبيراميدز: "أي فريق سيواجه منتخب مصر سيكون لديه الكثير من الحسابات بعد هذه النتيجة، وهدفنا نعمل نتيجة جيدة ونصعد كأس العالم، وحسام البدري هنأ الجميع على الأداء والنتيجة وطالب الجميع بالتركز خلال الفترة المقبلة".

ونجح منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، فى الفوز على منتخب جزر القمر، برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وحسم الفراعنة التأهل برفقة منتخب جزر القمر، بعدما تصدر المجموعة برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات، ثم منتخب جزر القمر صاحب الوصافة بـ9 نقاط، ثم كينيا فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيرا توجو بنقطتين.