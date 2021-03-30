شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جزر القمر: هزيمتنا أمام منتخب مصر برباعية عادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد يونس زردوق، المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب جزر القمر، أن هزيمة فريقه أمام مصر برباعية نظيفة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تعد عادلة، وليس هناك أى دهشة وصدمة.

وقال يونس زردوق، خلال تصريحات تليفزيونية: "سعيد بتأهل جزر القمر لأول مرة في تاريخه الكروى، وهو إنجاز يُحسب للجميع.

وأضاف مدرب جزر القمر، أن منتخب مصر يستحق الفوز برباعية على فريقه؛ لأن منتخب مصر فريق كبير وقدّم لاعبوه أداءً جيدًا في اللقاء، وغير مصدوم من النتيجة".

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر4 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وحسم الفراعنة التأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.