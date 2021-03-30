صلاح يعلن موقفه من الأولمبياد ومصيره مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن موقفه من الانضمام للمنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل بجانب مصيره مع الريدز وإمكانية اللعب في الدوري الإسباني مستقبلا.

وقال صلاح، في تصريحات من حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية عن موقفه من اللعب في الأولمبياد: "مهما حدث، سيتفق الجميع. بما في ذلك النادي الخاص بي".

وعن توقعاته في مسيرته وهو على وشك بلوغ 29 عاما، أكد صلاح: "آمل أن أفعل نفس الشيء الذي فعلته في السنوات الأخيرة. أربح الجوائز وأسجل الأهداف وأساعد فريقي على الفوز بالألقاب، إنه أهم شيء بالنسبة لي".

وأضاف: "هل أرى نفسي في نادٍ آخر بعد أربع سنوات في ليفربول؟ الأمر لا يعود لي، سنرى ما سيحدث، ولكني أفضل عدم الحديث عن هذا الآن".

وردًا على سؤال "لعبت في إيطاليا وإنجلترا، هل تريد تجربة كرة القدم الإسبانية؟

"، أتم محمد صلاح قائلا: "أتمنى أن ألعب كرة القدم لسنوات عديدة، ولم لا؟ لا أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل، لذا ربما يومًا ما".