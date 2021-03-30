صلاح يتحدث عن.. علاقته بكلوب.. الرد على راموس.. مواجهة زيدان.. ونصيحة لمهاجم البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

تحدث محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي عن مواجهة فريقه المقبلة مع ريال مدريد الإسباني في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا خلال أبريل المقبل.

حوار صلاح المطول جاء مع صحيفة ماركا الإسبانية، حيث تطرق خلاله للحديث عن مواجهتي الريال، ذكرياته مع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 وواقعة إصابته من جانب سيرخيو راموس، وعلاقته مع يورجن كلوب المدير الفني لفريقه.

وجاء الحوار نصًا كما ورد في الصحيفة الإسبانية كالتالي:

- ما هو أول شيء فكرت به عندما علمت منافس ليفربول في ربع النهائي؟

فكرت كم سيكون الأمر جيدًا إذا تأهلنا إلى نصف النهائي.

- هل أردت مواجهة ريال مدريد في هذه الجولة؟

حسنًا، لم يكن لدي أي تفضيل، إنه الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، لذلك لم أهتم، أي فريق لا يهم.

- ستواجه مع ريال مدريد، الآن أفضل أم في النهائي؟

لم أكن أهتم، نحن في ربع النهائي [الأبطال] ، كل الفرق أبطال حقًا.

- هل عادت إلى ذاكرتك مواجهة النهائي في كييف؟

دعنا نترك الأمر حيث لدي رغبة خاصة في الفوز باللقاء القادم والتأهل لنصف النهائي، ما سيحدث الآن لن يغير نتيجة النهائي في كييف. الأمر انتهى.

- هل لديك دافع خاص لمواجهة راموس مرة أخرى؟

[صلاح ضحك كأنه تذكر خطأ راموس ضده] هذه المواجهة انتهت، لذا لا أفكر فيها، أفكر في الفريق، الجميع يفكر في فريقه والجميع يريد الفوز، هذا كل شيء.

- كيف تغير ليفربول من نهائي 2018 إلى اليوم؟

بين ذلك الحين والآن فزنا بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال، نحن الأبطال، الكثير تغيير.

- منذ 2018 وحتى الآن ريال مدريد لا يمتلك كيلور أو كريستيانو أو بيل، هل هذا أفضل؟

اختلف معك، لقد فقدوا بعض اللاعبين الكبار مثل كريستيانو رونالدو الأفضل في تاريخهم والذي سجل الكثير من الأهداف لكنهم في نفس الوقت وقعوا هازارد، لم يكن إيدن محظوظًا لقد أصيب لكن الأمر مختلف، وصل الفريق الآن إلى ربع النهائي، ولديهم لاعبون رائعون، رغم أنهم فقدوا أهداف رونالدو لكن لا أستطيع أن أقول أيهم أفضل، أقول ببساطة إنهم وصلوا إلى ربع النهائي الآن، وبالتأكيد مستعدون و نحن يجب أن تكون مستعدًا لمواجهتها.

- من تظن بإمكانه الفوز ولديه الأفضلية؟ هل هناك فريق أفضل؟

أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة قوتنا، لقد فزنا في آخر مباراتين في دوري أبطال أوروبا، الفريقان جاهزان، إنها منافسة خاصة وكلانا يقوم بعمل جيد فيها.

- ما أكثر ما يقلقك بشأن مدريد؟

يمكنهم الفوز بدوري أبطال أوروبا، إنهم يعرفون كيف تلعب هذه المسابقة بشكل جيد للغاية، لقد فازوا بها مرات عديدة، في السنوات العشر الماضية فازوا بأربعة ألقاب، إنه فريق جيد حقًا في دوري الأبطال.

- أي لاعب تحبه في ريال مدريد؟ وأخبرنا عن السبب

لا أستطيع تحديد أحدهم، معظمهم لاعبو كرة قدم رائعون، هازارد تربطني به علاقة رائعة، لقد قدم أداءً جيدًا في تشيلسي لكنه الآن لا يحالفه الحظ، لوكا [مودريتش] لدي أيضًا علاقة جيدة جدًا، لقد التقينا في وقت ما، لا يمكنني اختيار واحد لأنهم لاعبون كبار ونادي كبير.

- لقد سجلت المزيد والمزيد من الأهداف في حياتك المهنية حتى تكون أحد أفضل اللاعبين في العالم، ونححن في إسبانيا نناقش ما إذا كان بإمكان فينيسيوس في نهاية المطاف تسجيل الكثير من الأهداف أم لا، كيف كانت عمليتك؟ هل ولدت هدافًا؟

لا أعتقد أنهم يجب أن يقلقوا عليه لم أكن قد ولدت هدافًا، لكن كان علي أن أعمل بجد، أتذكر عندما كنت ألعب لبازل أنني لم أتمكن من تسجيل العديد من الأهداف حينها ثم ذهبت إلى تشيلسي وفيورنتينا وروما، هناك عملت كثيرًا مع سباليتي، كل يوم تقريبًا بعد التدريب يتصل بي ونذهب إلى الملعب ويقوم بتدريبي، وقمت أيضًا ببناء ملعبًا في حديقة منزلي للعمل على التصويب، إنه يحتاج فقط إلى الاستمرار في العمل، والعمل، وسيأتي ذلك. بعد أن تتاح له الفرص، فهو يحتاج فقط إلى التدريب كثيرًا وسيأتي ذلك بشكل طبيعي.

- أي لاعب تتوقع انتقاله من ريال مدريد لليفربول؟

أعتقد أن فريقنا جيد بما فيه الكفاية.

- ما رأيك في زيدان؟

أتذكر منذ ثلاث سنوات وأنا أشيد به إنه مدرب رائع، وقد فاز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وهو يؤدي بشكل جيد للغاية مع الفريق، غادر وعاد لمساعدة الفريق في الفوز بالألقاب مرة أخرى، لقد كان أحد قدوتي عندما كنت صغيراً، كمدرب يقوم بعمل رائع.

- كيف تفسر الموسم غير المنتظم لليفربول بعد أن كان بطلاً للدوري الإنجليزي؟

حدثت أشياء كثيرة في نفس الوقت، لم يكن الحظ إلى جانبنا، هذا جعلنا نرغب في الفوز بدوري الأبطال أكثر وأتمنى أن نفعل ذلك.

- كيف هي علاقتك مع كلوب؟ هل تتحدثون كثيرا؟

إنها علاقة طبيعية بين اثنين محترفين، هكذا يمكنني شرح العلاقة.

- بدون حضور الجماهير، من الخاسر برأيك، ريال مدريد بدون البرنابيو أم ليفربول بدون أنفيلد؟

أنفيلد! أعتقد أن الجميع يمكنه قول ذلك، إنه أنفيلد، نخسر الكثير بدون جماهيرنا، أعتقد أننا الفريق الأكثر معاناة بدون جماهيرهم.