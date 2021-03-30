وكيل اللاعب: النني من ناشئي الأهلي لكنه يفتقد الشعبية .. والله نصره بعد تعرضه للظلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد علاء نظمي وكيل اللاعب محمد النني متوسط ميدان أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر أن موكله تعرض للظلم خلال الأيام الماضية، لكن الله نصره بتسجيل الهدف في جزر القمر وتقديم الأداء المميز.

وافتتح النني التسجيل لمنتخب مصر في شباك جزر القمر في المباراة التي نتهت (4-0) في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية المُقرر إقامتها يناير المُقبل في الكاميرون.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال علاء نظمي :"محمد النني واجه ظلم في الأيام الأخيرة، وأحاطته الكثير من الشائعات، والتأخير في الرد من المنتخب كاد أن يسبب ضرراً بالغاً".

وأضاف وكيل النني :"الله نصر النني وأكرمه بالهدف في جزر القمر، بالإضافة إلى الأداء الجيد، وهو أمر اعتاد عليه اللاعب كلما تعرض للظلم، دائماً تأتيه المكافأة من الله".

وأضاف نظمي :"محمد النني من ناشئي الأهلي، لكنه لا يحظى بدعم جماهيري نظراً لعدم لعبه للفريق الأول في الأهلي أو الزمالك، وليس لديه شعبية كبيرة، لكنه دائماً يضع المنتخب في المقام الأول".

وأنهى وكيل النني :"ما يُثار حول انتقال اللاعب إلى الدوري التركي مجرد شائعات، نعمل حالياً على تجديد التعاقد مع أرسنال، وهذه أولوية لدى النني بعد الثقة الكبيرة التي تمتع بها من مدربه ميكيل أرتيتا".