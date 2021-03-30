أحمد أيمن منصور: لم أشارك في مركزي مع المنتخب..وراضي عن أدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد أيمن منصور، لاعب منتخب مصر، أنه راضٍ عن أدائه مع المنتخب حتى الآن، لافتا أن في حالة وجود بعض الأخطاء فهذا أمر طبيعي.

وحقق منتخب مصر فوزا عريضًا على نظيره جزر القمر، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 4-0 ، في إطار منافسات الجولة السادسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وقال أحمد أيمن في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" لو كان في أخطاء فهذا أمر طبيعي، وما فيش حد ما بيغلطش".

وأضاف:" لم ألعب في مركزي، فمركزي الأساسي "مساك" حين يطلب مني المدرب اللعب في مركز اخر فليس امر سيء".

وأوضح، أنه حسام البدري مدرب منتخب مصر طلبه منه بعض الأمور وحاولت تقديم أفضل ما لديه.

وأتم تصريحاته:" كان نفسنا نكسب مباراة كينيا لكن واجهنا ضغط والأجواء ما كان صعب بسبب نقص الأكسجين"