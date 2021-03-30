رئيس الزمالك: سنتخذ كل الخطوات القانونية لحفظ حقنا بعد أزمة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، مطالبته اتحاد كرة السلة بالقيام بدوره واتخاذ القرار الذي يضمن حقوق النادي عقب أحداث مباراة السلة أمام الأهلي بصالة نادي الزمالك، والتي انتهت بقرار مراقب المباراة بإلغاء اللقاء.

وتسبب حضور الجماهير في الصالة المغطاة بنادي الزمالك في إلغاء مباراة الزمالك والأهلي ضمن منافسات الدوري المصري لكرة السلة.

وقال رئيس اللجنة، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك، إنه كان متواجدا بالصالة المغطاة بالنادي وشاهد كل الأحداث، مضيفا أنه شدد من البداية على تنفيذ كل الضوابط المنظمة للمباراة.

وأضاف: "التزم النادي وكل مسؤوليه بتنفيذ مطالب طاقم التحكيم والمراقب بإخراج الأعداد الزائدة من الجماهير بالمدرجات، والتي تفهمت الأمر لصالح ناديها وخرجت على الفور وهو الموقف الذي أشكرها عليه".

وأكمل: "تواجد عدد من نجوم كرة القدم داخل الصالة لمؤازرة فريقهم لم يكن يستدعي اختلاق هذه الأزمة، خاصة أن عدد ضيوف النادي الأهلي الذين حضروا لصالة الزمالك كان أكبر من المؤازرين لفريق الزمالك، وهو الأمر الذي جعلنا في حالة استغراب من موقف النادي الأهلي ومن ثم موقف ممثلي اتحاد اللعبة في المباراة".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "نطالب من مسئولي اتحاد اللعبة بعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها إثارة التعصب بين الجماهير من خلال حفظ حقوق نادي الزمالك في هذه المباراة، وستتخذ اللجنة كل الخطوات القانونية التي تحفظ للزمالك حقوقه، خاصة أن النادي التزم بكل الضوابط التي نظمها اتحاد اللعبة من أجل إقامة المباراة في موعدها".