الامارات | الشارقة يمدّد عقد سيف راشد حتى 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يمدّد عقد سيف راشد حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جددت شركة الشارقة لكرة القدم عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، سيف راشد (26 عاماً)، لثلاثة مواسم، حاسماً بذلك مستقبله بالاستمرار مع الفريق حتى 2024، إذ شهد التوقيع رئيس شركة كرة القدم عبدالله العجلة، ومدير الفريق الأول أحمد مبارك الحنيبي، وإداري الفريق سعود الدوخي، بجانب مدير الاحتراف بشركة كرة القدم إبراهيم سيف بن غافان.

وقال نادي الشارقة في بيان: «إن سيف يعتبر من أبناء النادي، إذ ترعرع اللاعب في المراحل السنية بالنادي لغاية وصوله للفريق الأول، ونظراً لموهبته الكبيرة استطاع حجز مكانه في صفوف الفريق الأول، وتمكن من شق طريقه حتى المنتخب الأول».

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