الامارات | لاعبون برازيليون: نحصل على رعاية خاصة ضد «كوفيد-19» في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون برازيليون: نحصل على رعاية خاصة ضد «كوفيد-19» في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعبون برازيليون في دوري الخليج العربي، ودوري الدرجة الأولى، أنهم حصلوا على فرصة لا تعوض باللعب في الإمارات بالفترة التي يعيش خلالها العالم تحدياً استثنائياً بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرين إلى أن نعيم المعيشة في الإمارات جعلهم لا يشعرون بالخوف من «كوفيد-19». ونشرت صحيفة «فوتبول إنتريور» البرازيلية تصريحات لعدد من اللاعبين البرازيليين في الإمارات، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يفكر فيه اتحاد الكرة المحلي بإيقاف نشاط كرة القدم في البرازيل بداعي الأرقام القياسية لإصابات ووفيات فيروس كورونا، يحصل اللاعبون في الشرق الأوسط عموماً، وفي الإمارات خصوصاً، على رعاية خاصة في مواجهة «كوفيد-19».

من جهته، قال لاعب الوصل جواو فيغريدو إن الإجراءات الصارمة في الإمارات لمواجهة تفشي كورونا، أسهمت بشكل كبير في انتظام نشاط كرة القدم بالدولة دون مشكلات كبيرة.

وأوضح: «المعيشة بشكل عام في الإمارات رائعة، وهناك التزام كبير من مواطني الدولة والمقيمين باتباع الإجراءات الاحترازية، خصوصاً أنه يتم فرض غرامات وعقوبات صارمة على المخالفين».

بدوره، أكد لاعب عجمان، لويز أنطونيو، أنه تلقى جرعتين من التطعيم الخاص بمواجهة فيروس كورونا، موضحاً: «انتشار الوباء كبير جداً في جميع أنحاء العالم، لكن الأوضاع هنا في الإمارات أكثر جدية، ومواجهة الجائحة تسير بشكل جيد جداً، وأنا سعيد بحصولي على اللقاح، وأعمل على حصول زوجتي وابني أيضاً على اللقاح». في المقابل، قال لاعب دبا الفجيرة روجر ميندوكا: «أشعر بالقلق على أقاربي في البرازيل، خصوصاً أنني كل يوم أتابع الأخبار الخاصة بتزايد أعداد حالات المصابين والوفيات جراء الجائحة، بينما أنا هنا في الإمارات حصلت على اللقاح، ولكن سعادتي لم تكتمل بنسبة 100%، لعدم شعوري بالاطمئنان على أسرتي في البرازيل».

أما لاعب مصفوت برونو ديبال، فأكد أنه يتمنى أن يحصل والداه وجميع البرازيليين على الرعاية التي يحصل عليها في الإمارات، وقال: «أشعر بقلق كبير على أسرتي ووالديَّ في البرازيل، ونأمل أن يتم توفير اللقاح والتطعيم للجميع هناك، وأن يعود كل شيء إلى طبيعته»، كما اتفق معه في الرأي نفسه لاعب البطائح إيريك، قائلاً: «هناك بعض القيود التي يتم فرضها لمواجهة جائحة فيروس كورونا، لكنها إيجابية جداً ولمصلحة الجميع، لقد حصلت على التطعيم والأمور تسير بصورة مميزة».

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