الامارات | اعتماد برنامج منافسات الدراجات الهوائية في دورة ند الشبا

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد برنامج منافسات الدراجات الهوائية في دورة ند الشبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت اللجنة المنظمة للنسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية» المقرر إقامتها خلال شهر رمضان المبارك، برنامج منافسات الدراجات الهوائية التي تقام على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 22 حتى 24 أبريل المقبل، وفقاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بالمنافسات المعتمدة.

ويتواصل التسجيل للمشاركة في جميع فئات سباق الدراجات الهوائية حتى 10 أبريل، أو عند اكتمال العدد المسموح به للمشاركة في كل فئة.

ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae أو موقع دورة ند الشبا الرياضية الرسمي www.nasst.ae.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة إن منافسات بطولة الدراجات الهوائية ستتضمن خمس فئات يسمح بالمشاركة فيها لجميع الهواة والمحترفين من المواطنين والمقيمين، وهي الفئة المفتوحة للرجال والفئة المفتوحة للسيدات ويسمح فيهما بمشاركة لاعبي ولاعبات الأندية والمنتخبات الوطنية الذين يشاركون في السباقات الرسمية داخل وخارج الدولة من المواطنين والمقيمين، وفئة الهواة المواطنين فقط، وفئة الهواة للمواطنات فقط، كما يتضمن السباق فئة أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين الذين يسمح لهم بالمشاركة بدراجات الطريق الخاصة بأصحاب الهمم ودراجات اليد التي يستخدم فيها اليدان فقط.

وأضاف البيان: «سيقام سباق الفئة المفتوحة للرجال يوم الخميس 22 أبريل، على أن يقام سباق الفئة المفتوحة للسيدات وفئة الهواة المواطنات وفئة أصحاب الهمم في اليوم التالي، فيما يقام سباق الهواة للمواطنين يوم السبت 24 أبريل».

ويتنافس المشاركون في سباق الدراجات الهوائية على مسافة 75 كيلومتراً للفوز بجوائز تبلغ قيمتها 360 ألف درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في الفئة المفتوحة للرجال والسيدات على جائزة مالية قدرها 18000 درهم، ويحصل صاحب المركز الثاني على جائزة 12 ألف درهم، والمركز الثالث على 9600 درهم، والفائزون من المركز الرابع إلى المركز التاسع على 3600 لكل منهم.

وفي فئة الهواة للمواطنين والمواطنات يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 26400 درهم والثاني على 20400، والثالث على 14400 درهم، ومن المركز الرابع إلى التاسع على 4800 درهم، وفي فئة أصحاب الهمم دراجات الطريق ودراجات اليد يحصل صاحب المركز الأول على جائزة قدرها 12 ألف درهم، والثاني على 9600 درهم، والثالث على 7200 درهم.

وسيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المشاركين وفق الإجراءات الاحترازية، إذ يجب على جميع المشاركين إجراء فحص كورونا (PCR) قبل 72 ساعة من تاريخ السباق على أن يقدم إثباتاً بنتيجة سلبية عند استلام أرقام الصدر والشريحة الإلكترونية الخاصة بالسباق.

شروط مشاركة الدراجين

كشف المنظمون عن شروط مشاركة الدراجين في بطولة ند الشبا، إذ سيتم تنظيم السباقات وفقاً للوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، ولن يُسمح باستخدام الدراجات الهوائية ذات مقود الـTT والدراجات الجبلية MTB أو استخدام الدراجات الخاصة بسباقات ضد الساعة.

كما شددت اللجنة المنظمة على استبعاد أي دراج مخالف لذلك.

ويشترط ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاماً فما فوق وقت إقامة السباق، وستكون المشاركة متاحة بشكل فردي فقط.

وتواصل منافسات رياضة الدراجات الهوائية تواجدها في دورة ند الشبا الرياضي منذ النسخة الأولى، إذ تشهد نمواً مستمراً على مدار السنوات السبع الماضية سواء على مستوى الفئات أو عدد المشاركين.

وتشهد الدورة هذا العام منافسات في ثلاث رياضيات هي: البادل تنس، الدراجات الهوائية، الجري، والتي تتضمن كل منها فئات عدة يتاح التسجيل للمشاركة فيها لجميع المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين والدوليين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news