الامارات | الفارس «بشارات» يتوّج ببطولة القفز الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن الفارس «بشارات» يتوّج ببطولة القفز الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الفارس الأردني إبراهيم بشارات، على صهوة جواده «شاكتينو» بلقب بطولة القفز التي نظمها اتحاد الفروسية والسباق، على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى في نادي تراث الإمارات بمنطقة الختم، واشتملت على ست منافسات وأقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية راعي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز.

وقال بيان صحافي: «أكمل الفارس الأولمبي الأردني إبراهيم هاني بشارات، التمايز في زمن بلغ (38.39) ثانية منحه لقب الصدارة، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس المصري محمد أسامة بالجواد (كوينتيرو)، وأكمل التمايز في زمن بلغ (40.15) ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس الشيخ علي جمال النعيمي والجواد (كاسبار ايه جيه) بزمن بلغ (41.93) ثانية، وتوّج الفارس عبدالله حميد المهيري بالمركز الرابع على صهوة الفرس الرائعة (شا شا شا 7)».

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