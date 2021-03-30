الامارات | «غنتوت» بطلاً لكأس رئيس الدولة للبولو بفوزه على «الحبتور»

شكرا لقرائتكم خبر عن «غنتوت» بطلاً لكأس رئيس الدولة للبولو بفوزه على «الحبتور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي، على فريق الحبتور بقيادة محمد خلف الحبتور 9- 7، في نهائي النسخة 21 من كأس رئيس الدولة للبولو أول من أمس، على ملعب الشيخ زايد بنادي غنتوت.

أقيمت المباراة الختامية للبطولة بحضور الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، ودعم ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وتوّج الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، فريق غنتوت بكأس البطولة والجوائز المخصصة للمركز الأول، كما قدّم الميداليات الفضية لفريق الحبتور صاحب المركز الثاني.

وهنّأ الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، فريق غنتوت باللقب، مشيداً بسعيه الدؤوب لتحقيق الفوز وحصد الكأس، معرباً عن سعادته بالنجاح الباهر للبطولة، رغم أنها أقيمت من دون حضور جماهيري، تماشياً مع التدابير الاحترازية لجائحة «كورونا»، مشيداً بالفرق المشاركة التي قدمت عروضاً قوية وكانت في مستوى الحدث.

وأضاف: «ليس غريباً أن تتحلى جميع الفرق بالروح الرياضية العالية والأخلاق الرفيعة، طالما أن البطولة تحمل اسماً غالياً علينا جميعاً، وهو اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فضلاً عن أنها تحظى بالدعم والاهتمام والرعاية من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، الذي كانت له مجهودات عظيمة وجهود كبيرة ومهمة كان لها الأثر البالغ في التطور الذي حققته هذه الرياضة على مستوى الدولة بالانتشار والاهتمام من شرائح المجتمع، بما يعكس الصورة المشرفة لأهميتها ودورها في غرس قيم المنافسة والتحدي والسعي لبلوغ الأهداف مهما كانت التحديات، في إطار التنافس الرياضي والروح العالية بين المشاركين». وثمن الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان، الجهود التي بذلت من المسؤولين في النادي واللجان العاملة لإنجاح الموسم الرياضي الذي تضمن الكثير من الفعاليات الرياضية، وتمنّى أن يتطوّر الأداء أكثر في الموسم المقبل، وأن تتعاون الأندية من أجل الارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة بشكل عام ورياضة البولو على وجه الخصوص.

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