الامارات | النصر يستضيف بني ياس في ذهاب نهائي الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستضيف بني ياس في ذهاب نهائي الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم نحو صالة نادي النصر التي ستشهد مواجهة ساخنة في ذهاب نهائي دوري الرجال للكرة الطائرة بين النصر وضيفه بني ياس، إذ يتطلع طرفا النهائي لتحقيق الفوز من أجل الدخول بأريحية كبيرة في مباراة الإياب المقررة يوم الجمعة المقبل، ويسبق مواجهة اليوم لقاء تحديد المركز الثالث بين شباب الأهلي وحتا.

وجاء تأهل النصر للمباراة النهائية بعد أن حصل على المركز الثاني في جدول الترتيب عقب مشوار مميز خلال مرحلتي الذهاب والإياب، بينما واجه في مرحلة خروج المهزوم «البلاي أوف» منافسه شباب الأهلي ونجح في التأهل على حسابه بعد مباراة فاصلة عقب التعادل في الذهاب والإياب، في المقابل جاء وصول بني ياس للنهائي عبر تصدره جدول الترتيب في الدور الأول والتأهل في مرحلة خروج المهزوم على حساب حتا.

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