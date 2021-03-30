الامارات | الشارقة ينشد حسم لقب دوري اليد من بوابة العين

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة ينشد حسم لقب دوري اليد من بوابة العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق اليد في نادي الشارقة عند الخامسة من عصر اليوم، ضيفاً على العين، في لقاء قمة يجمع الفريقين لحساب الجولة 19 من بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، يسعى من خلاله «الملك» إلى حصد انتصار يضمن له الظفر باللقب قبل ثلاث جولات على ختام المسابقة، إذ سيكون اللقب الخامس على التوالي، والـ15 في مسيرته منذ انتصاره الأول بلقب النسخة الأولى للبطولة موسم 1976-1977.

كما تشهد الجولة في التوقيت ذاته لقاء بني ياس وضيفه مليحة، فيما يحل الظفرة ضيفاً على الوصل، قبل أن يسدل الستار في السابعة والنصف مساءً بلقاء الوحدة ومضيفه شباب الأهلي.

وكانت الجولة قد استهلت أمس بلقاء النصر ثالث الترتيب العام برصيد 41 نقطة، أمام ضيفه الجزيرة صاحب المركز السابع برصيد 31 نقطة.

ويدخل الشارقة متصدر الترتيب برصيد 48 نقطة، لقاء ملاحقه العين (42 نقطة)، بطموح الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، وتكرار الفوز ذهاباً بواقع «31-23»، وتعزيز صدارته الترتيب العام وبلوغ النقطة 51، وحسم اللقب مبكراً حتى وإن تجرع الخسارة في مبارياته الثلاث المقبلة.

على الجانب الآخر، يدرك العين أهمية الفوز لتقليص الفارق عن المتصدر الشارقة إلى أربع نقاط، وبالتالي إحياء آماله بالمنافسة في اللقب، المقرون بفوزه في المباريات الثلاث المقبلة وخسارة الشارقة لتلك المواجهات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news