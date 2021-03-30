الامارات | 4 فرق تطلب بطاقة العبور إلى نهائي كأس السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فرق تطلب بطاقة العبور إلى نهائي كأس السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطمح أندية الشارقة وبني ياس والنصر وشباب الأهلي، اليوم، لحجز مقعدها في نهائي كأس رئيس الدولة لكرة السلة لمرحلة الرجال، إذ تستهل مباراتا الدور نصف النهائي في الخامسة عصراً بلقاء الشارقة وبني ياس على صالة النصر، على أن يتبع في السابعة والنصف بلقاء النصر وشباب الأهلي على صالة الوصل.

وتقام مسابقة الكأس التي يسدل الستار عنها السبت المقبل، بنظام خروج المغلوب، على أن تلعب مبارياتها على أراضٍ محايدة، بالصورة ذاتها لمباريات الدور ربع النهائي التي أقيمت في 20 مارس الجاري، وعرفت من خلالها الفرق الأربعة في انتزاع بطاقات التأهل للمربع الذهبي، عقب فوز الشارقة على الجزيرة «97-55»، وبني ياس على الظفرة «75-69»، وشباب الأهلي على البطائح «80-77»، والنصر على العين «99-42».

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