الامارات | رابطة المحترفين تُعلن عن أسماء المرشحين لجوائز «مارس»

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تُعلن عن أسماء المرشحين لجوائز «مارس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين عن قائمة بأسماء المرشحين لجوائز الأفضل لدوري الخليج العربي، عن شهر مارس، لفئات أفضل لاعب، وحارس مرمى، ومدرب.

وقالت الرابطة في بيان أمس: «يوجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، مدافع الجزيرة الدولي خليفة الحمادي، ولاعب خورفكان، البرازيلي دودو، ومهاجم العين، التوغولي لابا كودجو، ولاعب الوصل فابيو ليما، ومحترف الوحدة البلجيكي بول أمبوكو». وأضافت: «كما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى، كل من فهد الظنحاني (بني ياس)، وخالد عيسى (العين)، ومحمد الشامسي (الوحدة)، ويتنافس على جائزة أفضل مدرب، مدرب العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، ومدرب شباب الأهلي، مهدي علي، ومدرب بني ياس، الروماني دانييل إيسايلا».

وأكملت: «تم أمس فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ويستمر التصويت لمدة 72 ساعة».

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