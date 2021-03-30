الامارات | 52 دولة تشارك في «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

شكرا لقرائتكم خبر عن 52 دولة تشارك في «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو باب التسجيل في الـ12 من منتصف ليل أول من أمس، للمشاركة في بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، المقرر لها يومي 2 و3 أبريل المقبل على صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وتأكدت مشاركة 353 لاعباً ولاعبة من 52 دولة حول العالم في البطولة التي ستُقام على جوائز مالية قدرها 225 ألف دولار أميركي لأصحاب المراكز الأولى في الفئات المسموح لها، وهي الحزام البنفسجي والبني والأسود - رجال وسيدات وأساتذة.

وأكد مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو طارق البحري، أنه تم اختيار 14 حكماً من أكفأ حكام العالم لإدارة نزالات البطولة التي ستبدأ يوم الجمعة المقبل، وسيتم تخصيص يوم الجمعة للحزامين البنفسجي والبني للأساتذة والرجال والبنفسجي للسيدات، فيما سيكون السبت مخصصاً لنزالات الحزام الأسود للرجال والأساتذة والبني والأسود للسيدات. وقال البحري: «جولة أبوظبي غراند سلام من أهم الجولات كونها تمنح الفائز بالمركز الأول فيها 3000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد داخل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو».

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