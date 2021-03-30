الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات كأس العالم «آسيا»
منغوليا - اليابان 14:30
السعودية - فلسطين 21:30
تصفيات كأس العالم «أوروبا»
أذربيجان - صربيا 20:00
لوكسمبورغ - البرتغال 22:45
جبل طارق - هولندا 22:45
كرواتيا - مالطة 22:45
سلوفاكيا - روسيا 22:45
بلجيكا - روسيا البيضاء 22:45
ويلز - التشيك 22:45
تصفيات أمم إفريقيا
ساحل العاج - إثيوبيا 17:00
المغرب - بروندي 23:00
الكاميرون - رواندا 23:00
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