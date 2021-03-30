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الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات كأس العالم «آسيا»

منغوليا - اليابان 14:30

- فلسطين 21:30

تصفيات كأس العالم «أوروبا»

أذربيجان - صربيا 20:00

لوكسمبورغ - البرتغال 22:45

جبل طارق - هولندا 22:45

كرواتيا - مالطة 22:45

سلوفاكيا - روسيا 22:45

بلجيكا - روسيا البيضاء 22:45

ويلز - التشيك 22:45

تصفيات أمم إفريقيا

ساحل العاج - إثيوبيا 17:00

المغرب - بروندي 23:00

الكاميرون - رواندا 23:00

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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