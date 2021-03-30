شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والمولودية.. انتظام اللاعبين الدوليين في المران قبل مباراة بطل الجزائر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدوليين في التدريبات الجماعية، الثلاثاء، بعد انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخبين الأول والأوليمبي.
ويضم المنتخب الأول خماسي الزمالك، محمود عبدالرحيم “جنش” ومحمود حمدي “الونش” وطارق حامد وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو، في حين يضم المنتخب الأوليمبي الثلاثي إمام عاشور وأحمد عيد وأسامة فيصل.
ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.
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