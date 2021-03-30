شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والمولودية.. انتظام اللاعبين الدوليين في المران قبل مباراة بطل الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدوليين في التدريبات الجماعية، الثلاثاء، بعد انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخبين الأول والأوليمبي.

ويضم المنتخب الأول خماسي الزمالك، محمود عبدالرحيم “جنش” ومحمود حمدي “الونش” وطارق حامد وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو، في حين يضم المنتخب الأوليمبي الثلاثي إمام عاشور وأحمد عيد وأسامة فيصل.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.