شكرا لقرائتكم خبر عن محاربو الصحراء مع جمال بلماضي .. سلسلة النتائج الرائعة مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح المنتخب الجزائري منتخب بوتسوانا بنتيجة 5-0 في ختام مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والتي شهدت تربع محاربي الصحراء على قمة ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين، وبفارق 6 نقاط كاملة عن منتخب زيمبابوي صاحب المركز الثاني.

وواصل رجال المدرب المتميز جمال بلماضي، تفوقهم الواضح بعدم تلقي الخسارة في آخر 24 مباراة دولية، سواء كانت رسمية أو ودية، منذ الخسارة ضد بنين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، في 16 أكتوبر 2018، محققين خلال تلك السلسلة الفوز في 17 مباراة ومتعادلين في 7.

وحقق المنتخب الجزائري العديد من النتائج المميزة خلال تلك الفترة الرائعة، فتمكن رجال المدرب جمال بلماضي خلال تلك السلسلة من التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019، وتحقيق الانتصارات مرتين على منتخبي السنغال ونيجيريا، بجانب الفوز الكبير على منتخب كولومبيا بنتيجة 3-0، والتعادل 2-2 مع المنتخب المكسيكي.

ويعد هذا السجل الدولي هو الأفضل على المستوى الأفريقي من حيث سلسلة اللا هزيمة دوليًا على صعيد المباريات الودية والرسمية، في حين لا تملك سوى 5 منتخبات فقط سجل أفضل، وهم البرازيل (35: بين 1993 و1996)، إسبانيا (35: بين 2007 و2009)، الأرجنتين (31: بين 1991 و1993)، إيطاليا (30: بين 1935 و1939) وفرنسا (30: 1994 و1996).