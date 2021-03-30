شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر وبوتسوانا.. محاربو الصحراء يفوزون بخماسية نظيفة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح منتخب الجزائر نظيره بوتسوانا بخماسية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الاثنين على أرض معلب مصطفى تشاكر، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة الأفريقية في الكاميرون.

وافتتح التسجيل للمنتخب الجزائري، مهدي زفان عند الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عند الدقيقة 59 سجل سفيان فيغولي الهدف الثاني لمحاربي الصحراء.

وجاءت الدقيقة 65 من الشوط الثاني ليسجل رياض محرز هدفا مميزا من ضربة جزاء، وبعدها بسبع دقائق يضيف بغداد بونجاح الهدف الرابع للمنتخب الجزائري، وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة اختتم فريد بولاية مهرجان أهداف المنتخب الأخضر.