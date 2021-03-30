شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك في السلة .. أول تعليق رسمي من القلعة الحمراء بعد إلغاء المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق الغنام، المدير الإداري للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، أن الأهلي لم يرفض خوض مباراته اليوم أمام الزمالك في دوري السوبر، إنما طالب بتطبيق اللوائح التي تمنع إقامة المباريات بحضور جماهيري.

وأوضح: «هناك لائحة من اتحاد السلة أقرت إقامة المباراة دون جمهور.. تلقينا خطابًا رسميا يفيد بذلك».

وتابع: «أيًّا كانت الجماهير الحاضرة للقاء لا يجوز وجودهم في المدرجات، ونحن نطالب بتطبيق اللوائح، لذلك رفضنا خوض المباراة، الأمر ليس له علاقة بحضور شخص بعينه».

يذكر أنه تم إلغاء مباراة الأهلي والزمالك، التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم على صالة نادي الزمالك، بسبب حضور الجماهير بالمخالفة للوائح.

وألغى مراقب مباراة الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي ونظيره الزمالك المباراة التي كان مقررًا أن تقام على صالة نادي الزمالك، بسبب اقتحام بعض جماهير الزمالك الصالة، رغم قرار الاتحاد بإقامة المباريات دون حضور جماهيري.

وانتظر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي من الساعة السادسة حتى السابعة والنصف لإخلاء المدرجات، قبل أن يقرر المراقب إلغاء المباراة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن قيام مراقب المباراة بإلغاء لقاء الزمالك والأهلي وتطبيق اللائحة، نظرًا إلى اقتحام بعض الجماهير الصالة قبل انطلاقها وعدم تمكن الأمن من إخلائها.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، إلا أن حضور بعض الجماهير دفع مراقب المباراة إلى الإلغاء وتطبيق اللائحة.