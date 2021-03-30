شكرا لقرائتكم خبر لوف يتطلع لمواصلة الانطلاقة الناجحة للمانشافت بتصفيات المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم ينتظر المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم يواخيم لوف مغادرة العاصمة الرومانية بوخارست بعد خوض مباراة رومانيا، لبدء الحديث بشأن المباراة المقبلة والرغبة في مواصلة الانطلاقة الناجحة للمنتخب في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

واستهل المنتخب الألماني مشواره في التصفيات بالفوز على أيسلندا 3 / 0 الخميس الماضي ثم على رومانيا في عقر دارها 1 / 0 أمس الأول، ويتأهب لخوض مباراته الثالثة أمام مقدونيا الشمالية غدا.

وقال لوف عقب مباراة رومانيا «علينا أن نحقق الفوز مجددا، وبالتالي نكون قد حققنا بداية قوية وبدأنا تصفيات كأس العالم بالسير في الاتجاه الصحيح من خلال حصد 9 نقاط».

وحمل الفوز على رومانيا أهمية كبيرة نظرا لأن المنتخب الروماني يعد المنافس الأبرز للمنتخب الألماني على بطاقة التأهل المباشر من المجموعة إلى نهائيات المونديال.

ورغم البداية الناجحة في التصفيات، والتي كانت مطلوبة بعد كبوات المنتخب الألماني السابقة والتي كان آخرها وأبرزها هزيمته الكارثية أمام نظيره الإسباني 0/ 6 في نهاية مشواره في دوري أمم أوروبا في نوفمبر الماضي، لا يزال المنتخب الألماني يواجه حالة من القلق إزاء افتقاد القدرة المطلوبة على الحسم في اللمسات الأخيرة أمام المرمى.

وذكرت صحيفة «سودويتشه تسايتونج» أن «الفجوة الهجومية لا تزال موجودة منذ فترة». وسجل لاعب الجناح سيرج جنابري هدف الفوز للمنتخب الألماني على رومانيا وهو الهدف الــ15 للاعب خلال 19 مباراة مع المنتخب، لكنه وزملاءه اللاعبين أهدروا عددا من الفرص الأخرى التي كانت كفيلة بتعزيز تقدم الفريق وتأمين الفوز.

وذكرت صحيفة «بيلد» في إشارة إلى لاعب بايرن ميونخ الألماني النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي «نجم البوندسليجا روبرت ليفاندوفسكي كان يمكنه بالتأكيد تسجيل 3 أهداف في مباراة كهذه».